Öğrenci El Kitabı

Maltepe Üniversitesi
Akademisyenleri Mutfakta!
Üniversite Sınavında Kendi Hikayeni Yaz!
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş,
Bilgiye Kolay, Hızlı ve Sınırsız Erişim
Kültürel ve
Sosyal Etkinlikler
Spor Alanları
Tam Donanımlı Spor Salonu
Sanat Sergileri
Yurt Odaları ve Sosyal Alanlar
9 / 38
Fakülte / Program
1 / 4
Konservatuvar / Program
3 / 95
Enstitü / Program (YL-D)
1 / 16
MYO / Program
2
Hemşirelik Yüksekokulu
Yüksekokul
Hemşirelik Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
4
Uzaktan Eğitim Programı
3
Rektörlüğe Bağlı Bölüm
11
Merkez
1