Rektörün Mesajı

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Öğrencilerimizin dilinden Maltepe Üniversitesi’ nde öğrenci olmak ...
NEDEN MALTEPE ÜNİVERSİTESİ?
Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin misyonu çağın koşullarına uygun, aydın, sosyal sorumluluk sahibi ve kuramsal bilgisini günlük problem çözmeye taşıyacak öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.
Fakültemizde halen Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (Türkçe), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (İngilizce), Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programı, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Programı, bulunmaktadır.
Her Program Fakülte misyonunu benimseyen uzman kadro ile yürütülmektedir. Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ortak çalışması ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uluslararası Bakalorya (IB) İleri Liderlik Sertifikalı Tezli Yüksek Lisans Programı ve İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir.
Öğrencilerimiz, öğretmenlik uygulamalarını hem Marmara Eğitim Kurumları Vakfı bünyesinde bulunan Marmara Koleji hem de diğer devlet ve Fakültemiz Eğitim Komisyonunca belirlenen vakıf okullarında yapmaktadırlar. İletişim araçları ne kadar çoğalırsa çoğalsın, bilgiye ulaşmak ne kadar kolaylaşırsa kolaylaşsın, öğretmenin eğitimdeki yeri ve önemi hiçbir zaman değerini kaybetmeyecektir. Çünkü onun rehberliğine ve sıcaklığına hep ihtiyaç duyulacaktır.
Bu düşünce ile her zaman bilimi kendine rehber edinen, yeniliklere açık, çağın gereklerini yerine getiren, insan sevgisiyle dolu öğretmenleri ve rehberleri yetiştirmek fakültemizin temel amacı olmuştur.
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Dekan
Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul kentinin ve Maltepe Üniversitesi’nin sonsuz kaynaklarını ilham alarak her bir sanatçı adayı ve dolayısıyla geleceğin sanatçısı için olağanüstü eğitim ve çalışma alanı yaratmıştır. Bu bağlamda fakülte sanatçı adaylarına sanatın amacı, tarihsel gelişimi, toplumsal rolü ve edebiyat, müzik, felsefe gibi diğer yan alanlarıyla ilişkilerindeki amaç ve anlam üzerine düşünme biçimlerini geliştirmeleri için çeşitli fırsatlar vermektedir.
Derslik ve atölye çalışmalarıyla, sanatta biçimsellik ve kendini anlatma doğrultusunda, sanatçı adaylarının görsel algılamalarını pekiştirmekte ve kavramsal çalışmaları teknik çeşitlilik sürecine doğru cesaretlendirmektedir.
Yeni sektörel gereksinimlere göre, sanatsal ürünlerin, yeni üretim ve sunum alanları için yeniden yapılandırılması gerçeğinin farkındalığıyla eğitim ve öğretim programında özellikle yaşamın içinde yer alacak projeler temel alınmakta, iş yaşamında ulusal ve uluslararası gelişim izlenmektedir.
Güzel Sanatlar Fakültesi CILECT ( Dünya Sinema Okulları Birliği ) , ELIA ( Avrupa Sanat Kurum ve Kuruluşları Derneği ) ve ( AEHT ) Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği organizasyonu üyesi olarak Avrupa kültür ve eğitimine uyum sağlarken bir yandan da kendi kültürel altyapısıyla katkıda bulunmaktadır. Bu süreçte, genelde evrensel özelde yerel sanata kültürlerarası boyut kazandıran sanatçıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Prof. Dr. Selahattin YILDIZ
Dekan
Ulusal ve uluslararası düzeyde, hukuk bilimi ile donanımlı nitelikli hukukçular yetiştirmeyi hedef edinen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997’de kurulmuştur.
Gerek Türkiye’de gerekse dünyada kendi alanında tanınan, tecrübeli akademisyenlerden oluşan akademik kadrosuyla öğretim faaliyetini yürüten Fakülte, dört yıllık lisans programını, Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerindeki ülkelerin hukuk eğitimi programları Türk hukuk sistemiyle olabildiğince uzlaştırılmaya çalışarak ulaştığı sentezle düzenlemiştir.
Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (European Law Faculty Association) üyesi olan fakültemiz, teori ve uygulamayı birlikte sunan öğretim programı ile, sadece ulusal alanda değil, aynı zamanda uluslararası sahada da etkin hukukçular yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Bu düşünceden hareketle öğretim programının yüzde otuzu İngilizce derslerden oluşturulmuştur. Türk hukuk uygulaması açısından esas teşkil eden bilim dalları Türkçe görülürken, uluslararası içeriği olan dersler İngilizce verilmektedir. Bu noktada, özellikle uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, iktisat, uluslararası ceza hukuku, uluslararası yatırım hukuku, uluslararası tahkim hukuku, uluslararası ekonomi hukuku, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası uyuşmazlık çözüm yolları ve uluslararası fikri mülkiyet hukuku vb. dersler İngilizce görülmektedir. İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrenciler Üniversite bünyesinde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulunda Hazırlık Sınıfı okuma imkanına sahiptir.
Lisans öğrenimlerini başarıyla tamamlayan mezunlarımız sadece hukukçu kimliğine sahip kişiler tarafından icra edilebilecek hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi meslekler yanında, Bakanlıklar, Bankalar, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında da çalışma imkanları elde etmektedir. Üniversitemiz ve Fakültemizin gerçekleştirdiği ikili andlaşmalar çerçevesinde öğrencilerimizin ERASMUS programları ile bir veya iki yarıyıl yurt dışında öğrenim fırsatına sahip olmaları, özellikle uluslararası alanda iş bulma imkanlarını da artırmaktadır. Bu noktada % 30 İngilizce öğrenim programıyla diğer ülke hukuk fakülteleri ile entegre olan Fakültemiz, bu yönüyle de öne çıkmaktadır.
Prof. Dr. Yusuf AKSAR
Dekan
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi çağın gerek ve yeterliklerine hâkim, bu doğrultuda iletişim yaklaşımları üreten; gerek kişilerarası gerekse kitle iletişiminde iletişimcinin taşıması gereken toplumsal duyarlılık ve hassasiyet ölçülerinde hareket eden; araştıran, eleştiren ve sorgulayan; alanında fark yaratan ve birikimini toplumsal uzlaşı için kullanmaya özen gösteren iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Bu amaçla, sürdürülebilir karşılıklı öğrenme ortamı yaratan bir eğitim anlayışı ile etkileşim ve disiplinler arası paylaşımın üst düzeyde olduğu bir eğitim yapısı kurgulayan Fakülte, her biri ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bilim ve sanat üretimleri gerçekleştirmiş akademik kadrosuyla, genç iletişimci adaylarını beklemektedir.
Fakültede Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlar vardır. Bu kapsamda, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi kuramdan pratiğe uzanan sağlam müfredatı, uzman ve tanınmış kadrosu, geniş uygulama imkânları ve tüm dünyada geçerli diploması ile sizleri hayatla buluşturmaya hazırdır.
Prof. Dr. Filiz DEMİR
Dekan
Günümüzün gereksinimlerini dikkate alarak kendini sürekli olarak yenileyen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, insanın, dünyayı anlamlı kılan, kültürü oluşturan bir varlık olduğu gerçeğine dayalı olarak örgütlenmiştir.
Temel bilim alanlarını içeren, 1997-1998 akademik yılından bu yana seçkin kadrosuyla bilgi dünyasına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayan Fakültemiz, eğitimde, araştırmada ve topluma hizmette kuramla uygulamanın birlikteliğini her şeyin üstünde tutmaktadır.
Eğitim-öğretim etkinliklerini sadece kendi öğrencileriyle sınırlamayan, Üniversitemizin diğer fakültelerine ve lisansüstü çalışmaların sürdürüldüğü Enstitülerimize, Araştırma ve Uygulama Merkezlerimize “işbirliği etiği” anlayışıyla hizmet veren İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, halka yönelik eğitim çalışmalarıyla da her zaman dikkati çekmektedir.
Bölümlerimizde sadece kendi alanındaki öğrencilerine değil, disiplinlerarası anlayışla Üniversitemizin diğer tüm fakültelerine ve lisansüstü çalışmaların sürdürüldüğü Enstitülerimize, Araştırma ve Uygulama Merkezlerimize de gerek ders çeşitliliği gerek proje işbirlikleri anlamında akademik destek ve hizmet verilmektedir.
Farklı düzeylerdeki eğitim kurumlarıyla, uluslararası bilgi topluluklarıyla, kamu kurumlarıyla, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve özel sektörle deneyimlerini paylaşan Fakültemiz, öğrencilerini bilgi ve iş dünyasıyla tanıştırma konusunda son derece duyarlı ve öngörülü davranmaktadır.
Bologna Süreci kapsamında üniversitelerin sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilen Öğrenci Kulüplerine/Topluluklarına büyük önem veren Fakültemiz, tüm öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel ve sosyal etkinliklere katılımlarını teşvik etmektedir.
Uluslararası işbirliklerini sürekli olarak geliştiren, Fakülte içi ve Fakültelerarası Çift Anadal ve Yandal programlarının yanı sıra, Erasmus+ ve Farabi değişim programlarıyla öğrencilerine yeni ufuklar açan, bu yollarla öğrencilerinin eğitim alma hakkını en üst boyutta koruyan ve geliştiren; uygulamaya ve girişimciliğe verdiği önemle, iş arayan değil, aranan nitelikli kişiler yetiştiren Fakültemiz, mezunlarıyla övünmekte, onlarla her zaman güçlü bir iletişim içinde bulunmaktadır.
Üniversitemizin en eski ve kurucu fakültelerinden birisi olan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adını aldığı “insan” ve “toplum”a ilişkin sosyal bilim çalışmalarını kapsayan nitelikte Felsefe, Psikoloji, Sosyal Hizmet ve Sosyoloji bölümlerinde deneyimli eğitim kadrosu ile akademik eğitim vermektedir. Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerimiz hem Türkçe hem İngilizce dilinde eğitim vererek öğrencilerimize anadillerinde olduğu kadar yabancı dilde de eğitim olanağı sunmaktadır.
Prof. Dr. Bahattin AKŞİT
Dekan
Çünkü; MODERN BİR İŞLETME VE YÖNETİM ANLAYIŞI
Fakültemiz, üniversitemizin yerleşik ve kurucu fakülte olmasının yanında, bilgi birikimi ve deneyimi ile değişimlere ve iş yaşamının dinamizmine uyumlu modern bir anlayışa sahiptir. Çağdaş işletmeciliğe dönük eylem ve işlemlerin de örneklerle ve seçeneklerle sunulduğu özellikli bir öğretim sunulmaya çalışılmaktadır. Fakültemizde her türlü teknolojik değişim ve yenilikler üzerinde ciddiyetle durulmakta ve takip edilmektedir. Bölümlerimiz, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(İngilizce, Türkçe) ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi farklı yelpazede ve geniş bir alanda faaliyet gösterilmektedir. Fakültemiz aynı zamanda çeşitlendirilmiş bir program yapısıyla ulusal ve küresel toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek insan kaynağı geliştirmeyi hedeflemektedir.
Çünkü; SEÇKİN BİR AKADEMİK KADRO
Fakültemiz, kurucu fakülte olmasından güç almaktadır. Seçkin eğitim – öğretim kadrosu ve önemli başarılara imza atmış bilim insanları yanında iş deneyimleri olan zengin bir akademik kadroya sahiptir. Öğrencilerimizin niteliklerini, yeteneklerini ve kapasitelerini geliştirme yolunda faaliyetlerde bulunulmaktadır. Fakültemizin öğretim kadrosu gerek teorik gerek uygulama anlamında öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken, iş dünyasında etkili iş adamları ile öğrencilerimizin buluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin güncel bilgiye ve hızla değişen teknolojiye uyum sağlamaları için çaba sarf etmektedir. Fakültemiz öğretim elemanları “öğrenci dostu” ya da “öğrenci odaklı” bir şekilde öğrencilerimizin sadece eğitsel bilgileri değil yaşama dair bilgileri de sunmaktadır. Çalışkan öğrencilerimize çift anadal programları ile ikinci diploma, yandal programları ile sertifika alabilme fırsatı sunmaktadır.
Çünkü; İSTANBULDAYIZ VE ANADOLU YAKASININ EN BÜYÜK KAMPÜSÜNDEYİZ
Fakültemiz İstanbul’da ve Anadolu yakasındadır. Öğrenciler için giderek önemli bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Ayrıca Kampüsümüz yüzme havuzundan tenis kortlarına, spor sahalarına, platolara, alışveriş merkezlerine, mediko sosyal merkezinden, konferans ve konser salonlarına, öğrenci yurtlarından sergi salonlarına kadar hem öğrencisine hem de akademik ve idari personeline sayısız imkanlar sunmaktadır.
Çünkü; BİZ ULUSLARARASI BİR FAKÜLTEYİZ
Fakültemiz uluslararası işbirlikleri faaliyetlerini artırarak geliştirmektedir. Hem öğrenci hem de öğretim elemanı değişim programları ve bilhassa Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleşen Erasmus anlaşmaları çerçevesinde değişimler başarıyla yürütülmektedir. Böylelikle öğrencilerimizin vizyonu daha küresel ölçeğe çekilmektedir. Düzenli yapılan uluslararası öğrenci konferanslarıyla bu yapının daha da etkili kılınması sağlanmaktadır. Bu konferanslara sadece AB’den değil Malezya Endonezya Rusya Ukrayna gibi ülkelerden de öğrenciler gelerek bilgi paylaşımında bulunmaktadır.
Çünkü; GÜÇLÜ İLETİŞİM GÜÇLÜ DİYALOG
Sadece eğitim öğretim değil kulüp faaliyetleri gibi her türlü sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerin öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirilmesi desteklenmekte ve böylelikle öğrencilerimizin sosyal açıdan güçlü, girişimci, iletişim yeteneği gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri arzu edilmektedir. Türkiye’den ve dünyadan değerli işadamı, bilim insanları, yazar, düşünür, sanatçı ve politikacıların konferans, söyleşi ve benzeri etkinliklerin yapılması, “işletme kulübü”, “girişimcilik kulübü”, “kariyer ve iş kulübü”, “uluslararası ticaret ve lojistik kulübü” “dans kulübü”, ve “rock kulübü” gibi üniversite çapında faaliyet gösteren pek çok kulüp faaliyetleriyle kendilerini geliştirme ve aynı zamanda eğlenme ve farkındalık imkanı elde edebilmektedir.
Çünkü; TOPLUMSAL SORUNLARA DUYARLI FAKÜLTEYİZ!
Fakültemiz içinde yaşadığı toplumun sorunlarının farkında ve toplumsal sorunlara duyarlıdır. Buna destek için yerel kuruluşlarla ve çevre belediyelerle işbirlikleri sağlanmakta ve yapılan işbirlikleri ve protokollerle topluma hizmet sunacak çok çeşitli programlar düzenlenmektedir.
Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ
Dekan
Mimarlık ve Tasarım eğitimi, öğrencilerine yeni bir dünyanın kapısını açmaktadır. Bu, sadece meslek eğitimi veren bir ortam değildir. Burada yaşamınızı yönlendirecek düşünsel yapınız da şekillenecektir. Mimarlığın geçmişi ve günü yanında, insanlığın toplumsal-kültürel, teknolojik ve sanatsal geçmişi ile ilgili tüm oluşumlar, yaşananlar, ortaya konulanlar gerçekleşenler-gerçekleşmeyenler, ütopyalar, manifestolar da ilgi alanımızdadır.
Günümüzün tek rekabet aracı olan tasarım, bunlarla ilgilenen, merak-kuşku-heyecan duyan, ilişkiler kurabilen bir beynin yönetiminde yapılır. Yaratıcılık resim yapabilme yeteneği değil problem çözebilme yeteneğidir; tasarım da matematik gibi, insan beyninin ince ve şık çözüm üretimlerinden biri, bir entelektüel enerji yansımasıdır.
Mimarlık-tasarım eğitiminde öğrenci sürekli aktif olarak tasarım yapar. Öğrencinin çok sayıda deneyimle heves ve motivasyonunu artırmak, öz güvenini pekiştirmek, önünü açmak eğitimimizin temel noktasıdır. Üniversite ortamımız, öğrencilerin düşünen-yaratıcı ve etik bireyler olarak içinde bulundukları dünyayı kavrama biçimlerini aktif ve yaratıcı bir üretime yani çeşitli alanlarda “mimarlıklar”ın üretimine dönüştürecekleri bir ortamdır. Bu nedenle Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, lonca benzeri veya Bauhaus mirası bir usta-çırak eğitim anlayışı yerine, öğrenciyi pasif konumdan çıkaran yatay ve karşılıklı ilişkiye dayalı bir anlayışı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim anlayışımızın temelini, öğrenciye güncel mimarlık-tasarım bilgisini aktarmak-öğretmek yerine, “mimar-tasarımcı olmayı öğretmek” oluşturmaktadır. Kurumumuzda öğrencilerin onaylanmış bilgiyi tekrarlayan değil, her mimarlık-tasarım çalışması için yarınların bugünden bilinemeyen koşullarında ve konumlarında gerekecek özel bilgiyi üretebilecek etik sahibi entelektüeller (tasarımcılar) olarak yetiştirilmesi esas alınmaktadır. Bu şekilde yetiştirilen genç tasarımcılar, toplumsal ve teknolojik oluşumların kesişme noktasındaki alanımızda kendi değerlendirme kapasiteleriyle her zaman başarılı olacaklardır.
Özen göstereceğimiz, önem, değer ve sorumluluk vererek motive edeceğimiz, angaje olmamış, merak ve heyecan duyan genç zihinlerin bizi daha iyi bir mimarlık ve tasarım okulu yapacağına inanıyoruz.
Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ
Dekan Vekili
Mühendis tanımı bir görüşe göre, "Eğitim, deneyim ve uygulama ile matematik ve doğa bilimleri bilgisinin doğal güç ve kaynakların insanlık yararına ve sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınarak ve meslek etiği gözetilerek kullanılması için yöntemler geliştirme uğraşısıdır.” ; diğer bir görüşe göre, “Toplumun beşeri, toplumsal ve ekonomik öğelerini göz önünde bulundurarak, tanımlanmış bir ihtiyaca kararlaştırılmış rasyonel kriterlerden hareketle mümkün olan en iyi cevabı vermek üzere bireyleri soyut verileri veya maddi araçlar organizasyonunu tasarlamak, gerçekleştirmek ya da işletmek için bilimsel veya teknik ağırlıklı bilgi ve yetenek kullanan ekonomik bir ögedir” diye kabul edilirse fakültemizin mühendislik bölümleri bu tanımlara uygun mühendisler yetiştirmeyi benimser. Bu nedenle tercih edilmelidir.
Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ
Dekan
Günümüzde hekim, hastalıkları teşhis ve tedavi eden bir kişi olmanın ötesinde başka niteliklere de sahip olması gereken bir meslek mensubu olarak kabul edilmektedir. İşte, Fakültemizin temel amacı, Dünya Sağlık Örgütü’nün “beş yıldızlı hekim” olarak tanımladığı şekilde, hastayı bütüncül bir yaklaşımla ele alıp, yüksek nitelikli bakım verebilen; uyguladığı teknolojinin maliyet ve etik açıdan uygunluğuna karar verebilen; kişilerle etkili bir iletişim kurarak onların sağlıklarını korumayı ve geliştirmeyi sağlayan; birlikte çalıştığı ekip üyelerinin ve hizmet verdiği kişilerin güvenini kazanan, bireysel ve toplumsal gereksinimler konusunda arabuluculuk yapabilen, toplum adına girişim başlatabilen; sağlıkla ilgili verileri değerlendirerek hastaların ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere programlar geliştirebilen, bireyler ve kurumlarla uyumlu çalışabilen yönetici hekimler yetiştirmektir.
Bu amacı gerçekleştirebilmek için her geçen gün daha da güçlenen altyapı ve öğretim üyesi kadrosu ile 1997 yılından bugüne kadar eğitim hizmeti veren Fakültemizin temel ilkelerinden birisi eğitim programını gelişen ve değişen tıp bilimine koşut olarak sürekli bir biçimde güncellemek olmuştur. Bu amaçla, tıp öğrencilerinin ilk yıldan itibaren hastanemizde eğitim görmeye başlamalarını, hastalarla ve klinik çalışmalar ile tanışmalarını önemsiyoruz; geniş olanaklara sahip laboratuvarlarda araştırmalara katılmaları için gereken ortamı sağlıyoruz; hekimlerin aynı zamanda aydın kişiler olarak yetişmeleri amacıyla tıp eğitiminin yanı sıra sanat ve kültür konularında da ders almalarını önemsiyoruz; Üniversitemizin çok geniş spor olanaklarını bütün öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz; öğrenci kongrelerinde etkin olarak yer alıp uluslararası ilişkilerde bulunmalarını ve tıp alanındaki gelişmeleri, daha bu ilk yıllarda izleme alışkanlığı edinmelerini arzuluyoruz; Türkçe tıp programına ek olarak 2013 yılından itibaren yürüttüğümüz İngilizce tıp eğitimi ile ve her iki programımız içinde yer alan mesleki İngilizce eğitimiyle İngilizce diline hakim, tıptaki gelişmeleri yakından izleyebilen ve uluslararası düzeydeki çalışmalarda yer alabilecek derecede dil bilen hekimler yetiştirmeyi hedefliyoruz; tıp eğitiminin usta-çırak eğitimi olduğu anlayışından hareketle öğrenci-öğretim üyesi ilişkisinin yakın ve sıcak olması için danışmanlık sistemini uyguluyoruz.
Bütün bu çabalarımızı deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yürütmüş, tıp mesleğinde kendisini kanıtlamış akademisyen kadromuzla, Başıbüyük’te bulunan Marmara Eğitim Köyü Yerleşkesindeki modern Temel Tıp Bilimleri Binamızda ve Maltepe kent merkezindeki tam donanımlı hastanemizde yapıyoruz. Bütün dünyada benimsenmiş olan etkin katılımlı “entegre tıp eğitimi” modeli ile üstün niteliklere sahip hekimlerimizi yalnızca ülkemizde değil, diğer ülkelerde de hizmet verebilecek düzeyde yetiştirmek, daha doğrusu yetişmelerine yardımcı olmak Fakültemizin önemli hedeflerindendir. Bu amaçla, Erasmus programını etkili bir biçimde yürütüyor ve akredite olmuş bir fakülte olma yolunda hızla ilerliyoruz.
Sıcak bir ortamda tıp eğitimi almanın keyfini yaşayacağınız Fakültemizde sizleri aramızda görmekten mutlu olacağız.
Prof. Dr. Selim NALBANT
Dekan
Hemşireler, sağlık hizmeti sunan ekibin çok önemli ve vazgeçilemez üyeleridir; özellikle hastane hizmetlerinin niteliğini gösteren başlıca kriter hastanelerdeki hemşirelik hizmetlerinin niteliğidir. Bu anlayıştan hareketle, eğitime başladığı 1997 yılından bu yana Yüksekokulumuzun başta gelen amacı 4 yıllık öğrenim süresinde mesleksel bilgi ve beceri düzeyleri yüksek, ekip çalışmasına uyumlu, hümanistik felsefeye sahip, hastalarla ve toplumla etkili iletişim kurabilen, tıp ve sağlık hizmetlerindeki değişime uyum sağlayabilen, yeni bilgilere ulaşan, yeni teknolojileri kullanan, girişken, çağdaş tekniklerle eğitilmiş, özgür düşünceye sahip ve evrensel bilim değerlerini benimsemiş hemşireler yetiştirmektir.
Yüksekokulumuzun öğrenim programında, öğrencilerin sağlığı koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici bakımı öğrenmelerine yönelik temel hemşirelik dersleri yanı sıra temel tıp dersleri ve sosyal bilim dersleri yer almaktadır.
Çoğunluğu yabancı dil,sanat ve sosyal bilim derslerinden oluşan seçmeli dersler ile öğrencilerin algılarının ve insanı anlama yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.Yüksekokulumuz fiziksel olanaklarıyla, yetkin eğitim kadrosuyla ve İstabul ili içindeki bir çok kamu ve özel sağlık kuruluşunda yürüttüğü uygulamalı eğitimiyle ülkemizde saygın bir konuma sahiptir.
Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU
Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü
Sanat ve kültür ilişkisi toplumların gelişimlerinde ve iyi yaşam koşullarına sahip olmalarında en önemli etkendir. Maltepe Üniversitesi de bu bilinçten hareketle 2018/2019 öğretim yılında Konservatuvarımızı eğitim kadrosuna dahil etmiştir. Bu yıl Yaylı Çalgılar ve Piyano Anasanat Dalları'nda eğitim vermeye başlayacak olan Konservatuvarımız yüksek kalitede bir eğitim ve öğretimin yanısıra, sizleri yurtiçinden ve yurtdışından davetli sanatçılar, hocalarımız, öğrencilerimiz ve Oda Orkestramız ile zengin, çok sesli bir müzik şölenine davet ediyor.
Üniversitemizin ayrıcalıklı kampüsündeki konser salonları bu yıl heyecan verici birçok konsere, ustalık sınıflarına ve seminerlere sahne olacak. Ayrıca Üniversitemiz Konservatuvar'ı için çok zengin bir altyapı oluşturacak olan Yarı Zamanlı eğitimimiz de eşzamanlı olarak başlamaktadır.
Konservatuvar Yönetimi adına bu yeni öğretim yılında öğrencilerimize ve hocalarımıza başarı dileklerimle...
Prof. Çiğdem İYİCİL
Konservatuvar Müdürü
1999 yılında Dragos’ta eğitim hayatına başlayan Meslek Yüksekokulumuz; “eğitimde işbaşı” anlayışıyla 20 yılı aşkın süredir akademi & sektör iş birliğiyle gençlere yeni kapılar açmaktadır. Bu işbirliği, yüzyılımızın iş dünyasının vazgeçilmezidir. Kitapların içindeki bilgiyi öğrenciye aktarmaktan ibaret bir eğitim anlayışı artık çok geride kalmıştır. Çağın gereği, etkileşimli eğitimdir. Eğitim kurumları, yeni trendleri takip etmek ve en iyi şekilde uygulamak zorundadır yoksa bir adım önde olmak mümkün olmaz. Bu anlayıştan yola çıkan Meslek Yüksekokulumuz, Mustafa Kemal Atatürk’ün; “En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur.” sözlerinden güç alan uzman akademik kadrosu ve şehrin merkezinde doğa ile iç içe çevreci kampüsünün ayrıcalığıyla öğrencilerine sektörle doğrudan işbirliği, staj ve üretim içinde eğitim olanakları sağlamaktadır.
Marmara Eğitim Köyü çatısı altında sektöre nitelikli iş gücü yetiştiren yüksekokulumuz; Bilgisayar Programcılığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Çocuk Gelişimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Adalet, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, İlk ve Acil Yardım, Mimari Restorasyon, Moda Tasarımı, Uçak Teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Anestezi olmak üzere 16 programla eğitim vermektedir.
Akademik donanımla beraber öğrencilerine yeni duyuşlar ve yeni bakış açıları kazandıran yüksekokulumuzun mezunları, iş dünyasının “aranan” iş gücüdür. Bununla beraber akademik hayata devam etmek isteyen gençlerimiz de Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girme imkânına sahiptir.
Meslek Yüksekokulumuz; sektör ihtiyacına uygun olarak güncellenen müfredatı, yetkilendirme belgeleri, akreditasyon çalışmalarıyla yeni başarılara imza atmaya devam etmekte ve başarının ayrıcalığıyla eğitim yolunda ilk günkü heyecanıyla yürümektedir.
Öğr. Gör. Rıza Gürler AKGÜN
Meslek Yüksekokulu Müdürü
- Adalet
- Anestezi
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Çocuk Gelişimi
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlk ve Acil Yardım
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
- Mimari Restorasyon
- Moda Tasarımı
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Uçak Teknolojisi
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Yabancı Diller Yüksekokulu, lisans eğitimini İngilizce olarak görecek öğrenciler için Zorunlu Hazırlık Sınıfı hizmeti vermektedir. Lisans eğitimini Türkçe olarak görecek öğrenciler için Hazırlık Sınıfı isteğe bağlıdır. Hazırlık sınıfındaki İngilizce dil eğitimi Avrupa Dil Gelişim Dosyası’na (CEF) uyumlu olarak hazırlanmıştır. Hazırlık Programı Pearson Assured tarafından akredite edilmiştir.
Türkçe ön lisans/lisans programlarında eğitimlerine devam eden öğrenciler için birinci ve ikinci yarıyılda zorunlu İngilizce dersleri; Hazırlık Sınıfını tamamlayan veya muaf olan ve ilgili bölümlerine geçen öğrenciler için birinci ve ikinci yarıyılda akademik İngilizce dersleri verilmektedir. Bazı bölüm ve programlarda mesleki İnglizce dersleri de bulunmaktadır. Ayrıca İngilizce seviyelerini ileriye taşımak isteyen öğrenciler seçmeli İngilizce derslerinden alabilir ve/veya ikinci bir yabancı dil olanağından yararlanabilirler.
Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma (MALTEPE-SEM) bünyesinde Yüksekokulumuzun öğretim görevlileri tarafından yabancı dil dersleri verilmektedir. 2009 – 2010 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uzaktan eğitim (e-learning) programları da mevcuttur.
Ayrıca Üniversitemizin Salem State University ve Royal Language Training arasında imzalanmış işbirliği anlaşması vardır.
Öğr. Gör. Yıldız CAN
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
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MARMARA EĞİTİM KÖYÜ'NDE YAŞAM
Doğa ile yaşamı bütünleştiren Marmara Eğitim Köyü Öğrenci Yurtları, olanakları ile gençleri daha sağlıklı, daha dinamik, daha verimli kılmakta ve fakültelere olan yakınlığıyla avantaj sağlamaktadır.