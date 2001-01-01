Rektörün Mesajı

Neden İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi?

Çünkü; MODERN BİR İŞLETME VE YÖNETİM ANLAYIŞI

Fakültemiz, üniversitemizin yerleşik ve kurucu fakülte olmasının yanında, bilgi birikimi ve deneyimi ile değişimlere ve iş yaşamının dinamizmine uyumlu modern bir anlayışa sahiptir. Çağdaş işletmeciliğe dönük eylem ve işlemlerin de örneklerle ve seçeneklerle sunulduğu özellikli bir öğretim sunulmaya çalışılmaktadır. Fakültemizde her türlü teknolojik değişim ve yenilikler üzerinde ciddiyetle durulmakta ve takip edilmektedir. Bölümlerimiz, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(İngilizce, Türkçe) ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi farklı yelpazede ve geniş bir alanda faaliyet gösterilmektedir. Fakültemiz aynı zamanda çeşitlendirilmiş bir program yapısıyla ulusal ve küresel toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek insan kaynağı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Çünkü; SEÇKİN BİR AKADEMİK KADRO

Fakültemiz, kurucu fakülte olmasından güç almaktadır. Seçkin eğitim – öğretim kadrosu ve önemli başarılara imza atmış bilim insanları yanında iş deneyimleri olan zengin bir akademik kadroya sahiptir. Öğrencilerimizin niteliklerini, yeteneklerini ve kapasitelerini geliştirme yolunda faaliyetlerde bulunulmaktadır. Fakültemizin öğretim kadrosu gerek teorik gerek uygulama anlamında öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken, iş dünyasında etkili iş adamları ile öğrencilerimizin buluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin güncel bilgiye ve hızla değişen teknolojiye uyum sağlamaları için çaba sarf etmektedir. Fakültemiz öğretim elemanları “öğrenci dostu” ya da “öğrenci odaklı” bir şekilde öğrencilerimizin sadece eğitsel bilgileri değil yaşama dair bilgileri de sunmaktadır. Çalışkan öğrencilerimize çift anadal programları ile ikinci diploma, yandal programları ile sertifika alabilme fırsatı sunmaktadır.

Çünkü; İSTANBULDAYIZ VE ANADOLU YAKASININ EN BÜYÜK KAMPÜSÜNDEYİZ

Fakültemiz İstanbul’da ve Anadolu yakasındadır. Öğrenciler için giderek önemli bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Ayrıca Kampüsümüz yüzme havuzundan tenis kortlarına, spor sahalarına, platolara, alışveriş merkezlerine, mediko sosyal merkezinden, konferans ve konser salonlarına, öğrenci yurtlarından sergi salonlarına kadar hem öğrencisine hem de akademik ve idari personeline sayısız imkanlar sunmaktadır.

Çünkü; BİZ ULUSLARARASI BİR FAKÜLTEYİZ

Fakültemiz uluslararası işbirlikleri faaliyetlerini artırarak geliştirmektedir. Hem öğrenci hem de öğretim elemanı değişim programları ve bilhassa Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleşen Erasmus anlaşmaları çerçevesinde değişimler başarıyla yürütülmektedir. Böylelikle öğrencilerimizin vizyonu daha küresel ölçeğe çekilmektedir. Düzenli yapılan uluslararası öğrenci konferanslarıyla bu yapının daha da etkili kılınması sağlanmaktadır. Bu konferanslara sadece AB’den değil Malezya Endonezya Rusya Ukrayna gibi ülkelerden de öğrenciler gelerek bilgi paylaşımında bulunmaktadır.

Çünkü; GÜÇLÜ İLETİŞİM GÜÇLÜ DİYALOG

Sadece eğitim öğretim değil kulüp faaliyetleri gibi her türlü sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerin öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirilmesi desteklenmekte ve böylelikle öğrencilerimizin sosyal açıdan güçlü, girişimci, iletişim yeteneği gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri arzu edilmektedir. Türkiye’den ve dünyadan değerli işadamı, bilim insanları, yazar, düşünür, sanatçı ve politikacıların konferans, söyleşi ve benzeri etkinliklerin yapılması, “işletme kulübü”, “girişimcilik kulübü”, “kariyer ve iş kulübü”, “uluslararası ticaret ve lojistik kulübü” “dans kulübü”, ve “rock kulübü” gibi üniversite çapında faaliyet gösteren pek çok kulüp faaliyetleriyle kendilerini geliştirme ve aynı zamanda eğlenme ve farkındalık imkanı elde edebilmektedir.

Çünkü; TOPLUMSAL SORUNLARA DUYARLI FAKÜLTEYİZ!

Fakültemiz içinde yaşadığı toplumun sorunlarının farkında ve toplumsal sorunlara duyarlıdır. Buna destek için yerel kuruluşlarla ve çevre belediyelerle işbirlikleri sağlanmakta ve yapılan işbirlikleri ve protokollerle topluma hizmet sunacak çok çeşitli programlar düzenlenmektedir.

Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ

Dekan